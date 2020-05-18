Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел. Об этом он заявил во время встречи с представителями крымскотатарского народа, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Президент отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел», - сообщили в пресс-службе.

Ранее Джапарова занимала должность первого заместителя министра информационной политики Украины.

18 мая в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар.