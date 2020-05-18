Служба безопасности Украины заявляет, что активиста Сергея Стерненка вызвали на 9:00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении, сообщает пресс-центр СБУ.

«Активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование. Которое, к сожалению, не вернет к жизни убитого ранее человека», – говорится в сообщении.

Служба безопасности подчеркивает, что в расследовании дела Стерненка руководствуется принципами законности, объективности, справедливости и желанием установить истину, независимо от настроений и политических предпочтений всех фигурантов расследования.

Напомним, ранее Стерненко заявил, что Служба безопасности Украины вызвала его для вручения подозрения.