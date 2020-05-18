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Сегодня, 18 мая, в Украине в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа, а также чтят память жертв депортации крымских татар.

В этот день Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит жертв депортации крымских татар. 18 мая 1944 года началась операция по депортации крымских татар. В этот день чтят память жертв этого преступления (при главной волне депортации 18-20 мая было выселено 180 014 человек), а также отмечают его как День борьбы за права крымскотатарского народа.

Депортация имела катастрофические последствия для крымских татар в местах ссылки. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тыс. крымских татар, сообщили в Украинском институте национальной памяти.

После депортации советский режим прибег к нивелированию исторической памяти о крымской государственности и крымских татар. 25 июня 1946 года Крым был лишен статуса автономии и превращен в обычную область РСФСР, а в течение следующих двух лет более 80% оригинальной крымской топонимики было заменено на стандартные советские названия, отметили в УИНП.

В 1989 году депортация была признана Верховным Советом СССР незаконной и преступной. 12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию из Крыма в 1944 году геноцидом крымских татар и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Напомним, 18 мая на всей территории Украины и на территории аннексированного Россией Крыма в 12:00 будет объявлена минута молчания в память жертв геноцида крымскотатарского народа.
ForUm

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