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Непосредственной причиной частичного обрушения дома №20 по Торговой, которое произошло сегодня, могли стать земляные работы, которые велись на соседней стройплощадке — там, где еще недавно стоял банно-прачечный комбинат.  

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, пишет Думская.

«Дом имел небольшой крен (после сноса бани, — ред.). По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал», — заявил он.

По факту случившегося открыто уголовное производство. Предварительная квалификация — часть 2 ст. 272 УК Украины («нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью»). 

Издание отмечает, что жильцы обрушившегося дома еще осенью прошлого года предупреждали, что снос бани может привести к таким последствиям, однако городские власти тогда проигнорировали их заявления. Застройщик же - компания  «Некст Джен девелопмент» — обещал укрепить дом №20 и застраховать имущество одесситов.

Напомним, 18 мая в Одессе по ул. Торговой, 20 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. 

Предварительно жертв и пострадавших нет.
ForUm

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