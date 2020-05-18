также в разделеМир
В мире уже зафиксировали более 4,8 миллиона заболевших COVID-19 15
В Великобритании попытаются научить собак обнаруживать коронавирус 21
В Испании рекордно снизилась смертность от COVID-19 20
В Беларуси зарегистрировано почти 30 тысяч человек с COVID-19 14
Россия заняла второе место по количеству инфицированных коронавирусом в мире 102
В Британии возросла смертность от коронавируса 27
Палата представителей США одобрила проект поддержки экономики на 3 трлн долларов 17
В Европарламенте произошла масштабная утечка данных 73
«Евровидение-2021» состоится в Роттердаме 20
Блумберг выделит $250 млн в поддержку Байдена 33
В Испании зафиксировали спад смертности от коронавируса 25
Германия открыла границу с Люксембургом на мосту у Шенгена 28
Италия откроет границы с 3 июня 23
Германия отменяет обязательный карантин для въезжающих из стран ЕС 71
Трамп намерен восстановить частичное финансирование ВОЗ 17
США вводят новые ограничения для Huawei 26
Россия «идет» на второе место по количеству заболеваний COVID-19 105
Air Canada уволит больше половины сотрудников 23

Всего 62 страны, среди которых ЮАР, Великобритания, Индонезия, Япония, Южная Корея, Турция, РФ поддержали предложение Австралии и Евросоюза относительно проведения независимого расследования источники происхождения и массового распространения коронавируса.

Инициатива Австралии и ЕС нашла такой широкий отклик именно накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая открывается в понедельник в Женеве, отмечается в сообщении, сообщает УНИАН со ссылкой на австралийскую медиакорпорацию ABC.

Совместная инициатива призывает провести «объективную, независимую и всеобъемлющую оценку» «координируемых ВОЗ международных мероприятий здравоохранения в ответ на COVID-19». Министр иностранных дел Австралии Мерис Пейн заявила, что сторонники этой инициативы хотят «помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья».

В свою очередь, пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Вирджиния Батту-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса в отношении такого расследования: «Нам нужна поддержка всех основных игроков, а Китай - один из них». Тем временем инициатива провести расследование вызвало резкое осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, что первой озвучила эту идею, в политической атаке на Китай.

При этом, в предложения, что сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни город Ухань. Но в ней отмечается, что ВОЗ должна сотрудничать с Всемирной организацией охраны здоровья животных для проведения научных исследований и совместных полевых миссий» и «выявления зоонозных источников вируса и маршрута его проникновения к людям, «включая возможную роль промежуточных хозяев».

Зато американские дипломаты настаивают на более жестком формулировке, что призывало бы к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2564 грн.
20
Теги