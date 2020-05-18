Всего 62 страны, среди которых ЮАР, Великобритания, Индонезия, Япония, Южная Корея, Турция, РФ поддержали предложение Австралии и Евросоюза относительно проведения независимого расследования источники происхождения и массового распространения коронавируса.

Инициатива Австралии и ЕС нашла такой широкий отклик именно накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая открывается в понедельник в Женеве, отмечается в сообщении, сообщает УНИАН со ссылкой на австралийскую медиакорпорацию ABC.

Совместная инициатива призывает провести «объективную, независимую и всеобъемлющую оценку» «координируемых ВОЗ международных мероприятий здравоохранения в ответ на COVID-19». Министр иностранных дел Австралии Мерис Пейн заявила, что сторонники этой инициативы хотят «помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья».

В свою очередь, пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Вирджиния Батту-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса в отношении такого расследования: «Нам нужна поддержка всех основных игроков, а Китай - один из них». Тем временем инициатива провести расследование вызвало резкое осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, что первой озвучила эту идею, в политической атаке на Китай.

При этом, в предложения, что сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни город Ухань. Но в ней отмечается, что ВОЗ должна сотрудничать с Всемирной организацией охраны здоровья животных для проведения научных исследований и совместных полевых миссий» и «выявления зоонозных источников вируса и маршрута его проникновения к людям, «включая возможную роль промежуточных хозяев».

Зато американские дипломаты настаивают на более жестком формулировке, что призывало бы к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая.