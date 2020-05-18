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Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человека. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человека. Среди них - 5 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 49 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2321 подтвержденный случай заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 2 девочки - пяти и пятнадцати лет. А также 11 мужчина от 29 до 65 лет и два мальчика, которым по 9 лет. В больницы столицы госпитализировали четверо пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

«Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 11 больных. В Святошинском - 9 и по 6 случаев в Деснянском и Оболонском районах столицы», - подчеркнул мэр Киева.

Напомним, по состоянию на 9:00 18 мая в Украине зафиксировано 18616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели.

 
ForUm

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