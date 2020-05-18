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Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям  во время работы спортивных залов, фитнес-клубов и спортивных площадках.

Как сообщает Українська правда. Життя, Минздрав рекомендует такие условия работы:

  • во время работы измерять температуру всем работникам учреждения. Если температура тела более 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и человек к работе не допускается;
  • всем посетителям измерять температуру при входе в заведение;
  • во время проведения индивидуальных занятий, разрешается, чтобы один человек находилась на площади 10 квадратных метров. Если это групповые занятия - не более одного человека на 5 квадратных метров.
  • проведение групповых и командных занятий должно проводиться исключительно по предварительной записи;
  • на входе разместить спиртосодержащие антисептики. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук (баннер, наклейку)
  • в зоне проведения занятий рекомендуют разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации. Важно напоминать клиентам о дезинфекции рук и спортивного инвентаря;

На период карантина запрещается:

  • использование многоразовых тканевых полотенец;
  • размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;
  • функционирование бассейнов;
  • функционирование спа-зон и услуг массажа;
  • функционирование фитнес-баров;
  • функционирование детских комнат;
  • одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
  • проведение групповых занятий для более 10 человек;
  • проведение групповых занятий, предусматривающих непосредственный физический контакт;
  • проведение занятий для детей в возрасте до 14 лет;
  • выдача многоразовых полотенец клиентам.

Тренажеры для кардиотренировок, которыми пользуются длительный период времени, советуют разместить с интервалом не менее 2,5 метра друг от друга.

Также важно учитывать количество клиентов, чтобы не допускать скоплений в раздевалках и на ресепшене.

Требования к работникам спортивных залов и фитнес-клубов:

  • работники должны иметь маску/респиратор и одноразовые перчатки. После их использования обязательно помыть руки с жидким мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком
  • персонал должны обеспечить пятидневной запасом масок и дезинфекторов;
  • также работников должны научить правильно использовать средства защиты и утилизировать их;
  • работник должен самоизолироваться в случае появления симптомов респираторного вирусного заболевания.

Требования к уборке помещения:

  • дезинфекция поверхностей не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий;
  • влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены;
  • проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривания комнат течение дня;
  • централизованный сбор использованных масок, бумажных салфеток в отдельную урну с крышкой и одноразовым полиэтиленовым пакетом.

Также рекомендуется отстранить от работы людей, которые находятся в группе риска, например, работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Напомним, в Киеве после 22 мая планируют начать второй этап послабление ограничительных мероприятий, в ходе которого возобновят работу спортзалы и фитнес-центры.
ForUm

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