Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям во время работы спортивных залов, фитнес-клубов и спортивных площадках.
Как сообщает Українська правда. Життя, Минздрав рекомендует такие условия работы:
- во время работы измерять температуру всем работникам учреждения. Если температура тела более 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и человек к работе не допускается;
- всем посетителям измерять температуру при входе в заведение;
- во время проведения индивидуальных занятий, разрешается, чтобы один человек находилась на площади 10 квадратных метров. Если это групповые занятия - не более одного человека на 5 квадратных метров.
- проведение групповых и командных занятий должно проводиться исключительно по предварительной записи;
- на входе разместить спиртосодержащие антисептики. Целесообразно разместить яркий указатель о необходимости дезинфекции рук (баннер, наклейку)
- в зоне проведения занятий рекомендуют разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации. Важно напоминать клиентам о дезинфекции рук и спортивного инвентаря;
На период карантина запрещается:
- использование многоразовых тканевых полотенец;
- размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;
- функционирование бассейнов;
- функционирование спа-зон и услуг массажа;
- функционирование фитнес-баров;
- функционирование детских комнат;
- одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
- проведение групповых занятий для более 10 человек;
- проведение групповых занятий, предусматривающих непосредственный физический контакт;
- проведение занятий для детей в возрасте до 14 лет;
- выдача многоразовых полотенец клиентам.
Тренажеры для кардиотренировок, которыми пользуются длительный период времени, советуют разместить с интервалом не менее 2,5 метра друг от друга.
Также важно учитывать количество клиентов, чтобы не допускать скоплений в раздевалках и на ресепшене.
Требования к работникам спортивных залов и фитнес-клубов:
- работники должны иметь маску/респиратор и одноразовые перчатки. После их использования обязательно помыть руки с жидким мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком
- персонал должны обеспечить пятидневной запасом масок и дезинфекторов;
- также работников должны научить правильно использовать средства защиты и утилизировать их;
- работник должен самоизолироваться в случае появления симптомов респираторного вирусного заболевания.
Требования к уборке помещения:
- дезинфекция поверхностей не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий;
- влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены;
- проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривания комнат течение дня;
- централизованный сбор использованных масок, бумажных салфеток в отдельную урну с крышкой и одноразовым полиэтиленовым пакетом.
Также рекомендуется отстранить от работы людей, которые находятся в группе риска, например, работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.
Напомним, в Киеве после 22 мая планируют начать второй этап послабление ограничительных мероприятий, в ходе которого возобновят работу спортзалы и фитнес-центры.
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