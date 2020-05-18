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Верховная Рада после 22 мая постепенно будет смягчать ограничения в работе, в том числе для представителей средств массовой информации.

Об этом на заседании Согласительного совета в понедельник сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Укринформ.

«Когда мы будем смягчать (ограничения в работе - ред.), а мы будем постепенно смягчать, как и все государство (мы делаем некоторые шаги, я думаю, что следующие шаги будут чуть позднее, после 22 числа), то мы так же будем смягчать для всех, в том числе для представителей уважаемого медиа-сообщества. Но делать это надо не огульно, а думая о последствиях, которые могут иметь место», - сказал Разумков.

Спикер добавил, что позицию по открытой работе Верховной Рады поддерживают все фракции и депутатские группы, а также руководство парламента.

«На самом деле, Верховная Рада для себя не смягчала, мы работали не в карантинном режиме, мы это хорошо помним, мы меняем сейчас режим нашей работы - больше будет пленарных заседаний, меньше комитетских заседаний», - отметил Разумков.

Перед этим на заседании Согласительного совета председатель фракции «Голос» Сергей Рахманин обратился к Разумкову с просьбой вернуть представителей прессы к привычной работе в Верховной Раде.

«Фракция «Голос» приветствует возвращение к нормальному органичному режиму работы Верховной Рады, но было бы так же логично, органично и нормально, если бы возвращались к нормальной работе представители медиа-цеха. Я понимаю, что нет ничего вечного, чем временное, но не хотелось бы, чтобы то временное «гетто», которое создали для журналистов на третьем этаже, оно превратилось в постоянное. Я понимаю, что есть определенные условия, но поскольку мы предусмотрели смягчение карантина и выход из карантина, возвращение к нормальной работе для представителей Верховной Рады, то было бы логично, чтобы подобная программа, мягкая, гибкая, была предусмотрена и для журналистов», - сказал Рахманин.

Как ранее сообщал ForUm, 13 мая Верховная Рада приняла постановление о возобновлении работы в обычном режиме в 18 мая.
ForUm

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