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Германия и Люксембург открыли свободное передвижение между странами после двухмесячных ограничений, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает Deutschlandfunk.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл на границу, к Мозельскому мосту, где встретился главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.

Маас назвал открытие границы «важным знаком» для постепенной нормализации поездок.

В свою очередь Ассельборн подчеркнул, что с самого начала считал неправильным закрытие границы между двумя странами.

Напомним, Германия отменяет обязательный карантин для въезжающих из стран ЕС.
ForUm

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