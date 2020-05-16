Германия и Люксембург открыли свободное передвижение между странами после двухмесячных ограничений, связанных с коронавирусом.
Об этом сообщает Deutschlandfunk.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл на границу, к Мозельскому мосту, где встретился главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.
Маас назвал открытие границы «важным знаком» для постепенной нормализации поездок.
В свою очередь Ассельборн подчеркнул, что с самого начала считал неправильным закрытие границы между двумя странами.
Напомним, Германия отменяет обязательный карантин для въезжающих из стран ЕС.
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