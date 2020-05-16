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Германия отказывается от обязательного карантина для тех, кто въезжает из стран Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании.

Соответствующей договоренности достигло федеральное правительство и правительства федеральных земель, сообщило земельное правительство Северного Рейна-Вестфалии, сообщает DW.

Новые правила вступят в силу в ближайшие дни, однако Северный Рейн-Вестфалия вводит их уже с 15 мая.

Теперь въезжающим из районов с высоким уровнем инфекции будет лишь рекомендовано пройти домашний карантин.

 

Подробности будут согласованы в ближайшее время, но уже сейчас принудительный 14-дневный карантин будет распространяться лишь на въезжающих из третьих стран.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет сказал, что новые правила станут большим облегчением для людей, особенно для тех, которые проживают в приграничных районах.

9 апреля Германия ввела обязательный двухнедельный карантин для всех немцев и иностранцев, которые въезжают в страну. Исключения распространялись лишь на тех, кто ездил в Германию на работу, сезонных рабочих и сотрудников полиции и системы здравоохранения.

Напомним, в мире 100 тысяч случаев коронавируса за сутки.
ForUm

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