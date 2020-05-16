Ученые команды ФОРСАЙТ COVID-19 Мирового центра данных Геоинформатика и устойчивое развитие при Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского ожидают начало спада пандемии коронавируса в конце мая. Об этом сообщается на сайте КПИ.
Ученые констатировали, что для Украины на пятнадцатидневном отрезке времени (с 6 мая по 20 мая) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем «плато» - 400-550 новых инфицированных людей в день.
«По результатам прогнозного моделирования команды проекта ФОРСАЙТ COVID-19, такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой вероятно наступит пик пандемии. После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных)», - говорится в сообщении.
При этом для Киева, в течение пятнадцатидневного отрезке времени (6-20 мая) процесс развития пандемии пока более нестационарный с вероятным снижением его волатильности и приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем «плато» - 40-50 новых инфицированных в день.
Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей (14.05.20 этот баланс однодневно был даже положительным). Команда проэкта ожидает, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что укажет на начало спада пандемии».
Напомним, Зеленский заявил, что второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время