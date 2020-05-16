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В мире коронавирусом заразились более 4,4 миллиона 15

За минувшие сутки в мире обнаружили 99 405 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные сайта worldometers. Это количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки оказалось наибольшим за последнее время.

Больше всего новых случаев в США - 26 692, Бразилии - 15 305 и России - 10 598.

Всего в мире уже 4 628 549 случаев заболевания, 1 758 041 человек выздоровели и 308 645 умерли.

Ранее сообщалось, что в Африке количество случаев заражения коронавирусом превысило 72 тысячи.

Напомним, убытки мировой экономики от пандемии оценили в $6-9 триллионов.
ForUm

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