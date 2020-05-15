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В Киеве в Дарницком доме-интернате для девушек обнаружили очаг заболевания коронавирусом. 

Следователи полиции начали уголовное производство по факту заболевания коронавирусом воспитанников и персонала.

Сегодня, 15 мая, на заседании коллегии Государственной таможенной службы были уволены 50% руководителей таможен.

Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)».

Европейский парламент 15 мая проголосовал за выделение Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса.

Представители Украины в экономической подгруппе ТКГ продолжили обсудить вопрос о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что суррогатное материнство в Украине стоит запретить

В течение первого года президентства Владимира Зеленского более 30 человек, которые раньше работали в структурах «Студии Квартал 95», ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были его знакомыми, друзьями, родственниками или его окружение получили государственные должности. Из них 12 непосредственно работали в «Студии Квартал 95», сообщает Комитет избирателей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру нового посла в Украине Кита Дейтона.

Правительство Словении официально объявило о завершении эпидемии коронавируса на территории страны, став первым европейским государством, сделавшем это.

С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев  будет ограничен, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
ForUm

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