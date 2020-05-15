Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.

По словам главы Минздрава, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела должны начать на следующей неделе.

Также министр добавил, что уже 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель, в частности Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 млн грн.

Напомним, по данным Минздрава, Иммуноферментный анализ значительно расширит тестирование в Украине, поскольку ИФА тестирование гораздо доступнее в отличие от ПЦР. А это означает и расширение групп, которых надо будет тестировать.