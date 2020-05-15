В течение первого года президентства Владимира Зеленского более 30 человек, которые раньше работали в структурах «Студии Квартал 95», ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были его знакомыми, друзьями, родственниками или его окружение получили государственные должности. Из них 12 непосредственно работали в «Студии Квартал 95», сообщает Комитет избирателей Украины.

Указанные лица были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны народными депутатами.

«При этом абсолютное большинство из них ранее не работали на аналогичных должностях. Лишь немногие имели опыт соответствующей работы, однако именно за время пребывания на должности Зеленского получили значительный толчок в карьере», - отмечают в КИУ.

Стоит напомнить, что, будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. В избирательной программе кандидата указано, что «политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину», однако часто реальные действия арезидента не соответствовали написанному.

«Студия Квартал 95 превратились в кузницу кадров для новой власти. Если учесть назначение не только лиц, непосредственно работавших в структурах 95 квартала, но и их знакомых, друзей, родственников, то речь идет о по меньшей мере трех десятках человек, которые оказались на влиятельных государственных должностях в первый год президентства Зеленского. Реальная цифра может оказаться еще больше. При этом следует понимать, что большинство из этих людей не были связаны с политикой раньше и просто не оказались бы на нынешних должностях, если бы не Зеленский. Более того, давние друзья и бизнес-партнеры Зеленского получили не только должности в Офисе Президента, но и места в органах безопасности Украины, что непосредственно поднимает вопрос их профпригодность для выполнения поставленных задач», - отметил председатель КИУ А. Кошель.

Работают в Офисе президента:

Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ Зеленского) - руководитель Офиса президента;

Сергей Трофимов (исполнительный продюсер «Студии Квартал 95») - первый заместитель председателя ОП;

Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала «слуги народа») - заместитель руководителя ОП;

Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор «Студии Квартал 95») - первый помощник президента;

Ирина Победоносцева (по данным СМИ работала директором по развитию «Студии Квартал 95») - Руководитель департамента информационной политики ОП.

В органах безопасности:

Иван Баканов (юрист и руководитель «Студии Квартал 95») - председатель Службы безопасности Украины;

Сергей Сивохо (креативный продюсер «Студии Квартал 95») – экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Владислав Бухарев (СМИ называют Бухарева мужем сценаристки «Студии Квартал 95» и знакомым Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ;

Александр Пашков (по данным СМИ является человеком бухгалтера «Студии Квартал 95») - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны;

Работают в центральных органах исполнительной власти и пригосударственных структурах:

Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества со «Студией Квартал 95» в Запорожье) - Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино;

Сергей Борзов (по данным СМИ является мужем народного депутата И. Борзовой, экс-директор команды КВН «Сборная Украины») - руководитель Госуправления делами;

Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы «Студии Квартал 95») - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

Юлия Мецгер (по данным СМИ поддерживает дружеские связи с актрисой «Студии Квартал 95» Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета Приватбанка;

Ирина Копайгора (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился Зеленский) - государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины;

Александр Гогилашвили (знакомый Зеленского, по информации СМИ имел связи со «Студией Квартал 95») - заместитель министра внутренних дел.

Народные депутаты Украины:

Николай Тищенко (шоумен, кум руководителя Офиса Президента А. Ермака) - народный депутат Украины

Юрий Корявченков (актер «Студии Квартал 95») - народный депутат Украины

Александр Кабанов (сценарист, ООО 2Квартал 95») - народный депутат Украины

Максим Ткаченко (руководитель ООО «Квартал-Концерт») - народный депутат Украины

Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО «Квартал 95») - народный депутат Украины

Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО «Квартал 95») - народный депутат Украины

Руслан Стефанчук (давний знакомый Зеленского, игрок команды КВН «Три толстяка») - первый заместитель председателя Верховной Рады Украины

Николай Стефанчук (брат Р. Стефанчука) - народный депутат Украины

Александр Завитневич (по данным СМИ его жена училась в одном классе с Зеленским) - народный депутат Украины

Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую «Лигу смеха» на Волыни) - народный депутат Украины

Игорь Кривошеев (шоумен, игрок «Лиги смеха» и КВН) - народный депутат Украины

Александр Качура (по информации СМИ юридическая компания А. Качури предоставляла услуги «Студии Квартал 95») - народный депутат Украины

Владимир Воронов (по данным СМИ имел профессиональный опыт сотрудничества с «Квартал-концертом") - народный депутат Украины

Роман Грищук (руководитель студии «Мамахохотала») - народный депутат Украины

Ирина Борзова (по данным СМИ является дочерью продюсера «Лиги Смеха») - народный депутат Украины

Александр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства со «Студией Квартал 95») - народный депутат Украины

Перечень составлен на основе анализа информации, находящейся в свободном доступе, публикаций органов государственной власти (данных Центральной избирательной комиссии, Офиса Президента, сайта Верховной Рады Украины), а также материалов СМИ.