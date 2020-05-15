Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что суррогатное материнство в Украине стоит запретить. Об этом он заявил в эфире ТРК «Украина 24», сообщает УНИАН.

По мнению Кулебы, суррогатное материнство похоже на торговлю людьми, поэтому в Украине необходимо внедрить особый закон относительно этого. При этом он добавил, что в будущем можно устроить общественное обсуждение перспективы разрешить суррогатное материнство исключительно для граждан Украины.

Также омбудсмен поделился новостями о скандальном случае с младенцами в Киеве. По словам Кулебы, в отеле вместе с детьми находятся родители 15 младенцев – иностранцы, которые не могут выехать из Украины из-за пандемии коронавируса. По его данным, большинство малышей уже имеют свидетельство о рождении.



Напомним, в киевской гостинице «Венеция» обнаружили около 50 младенцев, которых родили суррогатные матери для пар из-за границы, поскольку из-за закрытия границ их не могут забрать родители.