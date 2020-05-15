Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру нового посла в Украине Кита Дейтона, сообщили в Белом доме.
«Кита Дейтона назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине», - предлагает Трамп.
Согласно сообщению, сейчас Дейтон является директором Центра имени Джорджа Маршалла в Германии и старшим советником по вопросам обороны США в Украине. Ранее Дейтон был военным атташе в посольстве в России.
Дейтон также служил в армии США в течение 40 лет, в том числе работал координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестинской администрации, а также директором по стратегии, планам и политике в Пентагоне.
Дипломат владеет немецким и русским языками.
Временной поверенной в делах США в Украине является заместитель главы миссии Соединенных Штатов Америки в Киеве Кристина Квин.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время