Представители Украины в экономической подгруппе ТКГ продолжили обсудить вопрос о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства по итогам очередного заседания ТКГ.

«Украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях», - говорится в сообщении.

Также украинская сторона отметила конструктивный характер работы экономической подгруппы, в которой Украина и Россия были представлены на уровне заместителей министров экономики.