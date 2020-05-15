Европейский парламент 15 мая проголосовал за выделение Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса, сообщает «Европейская правда».

Голосование состоялось в пятницу днем, но его результат объявили вечером в связи с дистанционной процедурой голосования и необходимостью подсчитать голоса.

За решение, которое приняли по ускоренной процедуре, проголосовали 547 евродепутатов, 93 выступили против, 47 воздержались. Решение еще должен утвердить Совет ЕС.

Напомним, 5 мая послы стран-членов Европейского Союза одобрили предложение Еврокомиссии выделить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в преодолении экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.