Сегодня, 15 мая, на заседании коллегии Государственной таможенной службы были уволены 50% руководителей таможен, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Также, руководителю Одесской таможни было вручено предупреждение о предстоящем увольнении.
По словам министра финансов Сергея Марченко, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни. Комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается. Однако по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего является кадровые решения.
Как отметил министр, это не последние кадровые ротации в таможнях. «Кадровые изменения в таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и добродетельными работниками. В то же время, достойные профессионалы могут рассчитывать на защиту закона и мою поддержку. Дополнительно, мы обеспечим надлежащие условия труда тем таможенникам, которые пройдут этот жесткий, но справедливый отбор», - подчеркнул Марченко.
Напомним, 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.
26 апреля был объявлен конкурс на нового главу Государственной налоговой службы.
Позже стало известно, что Кабмин разрешил назначить председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.
29 апреля Кабинет Министров назначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы.
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