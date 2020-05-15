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С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев  будет ограничен, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Ограничения будут действовать утром – с 7:00 до 10:00 и вечером – с 17:00 до 20:00.  

«Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу», - сообщил Кличко.

По его словам, это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки на дороги столицы. Строгое ограничение будет действовать до полного восстановления работы общественного транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта.

«Мы постепенно увеличиваем количество наземного общественного транспорта, чтобы после 22 мая он уже работал в обычном режиме. Но, хочу подчеркнуть: соблюдение правил безопасности в нем никто не отменял, ибо, по словам медиков, более 30 процентов заражений происходят именно в общественном транспорте. - Когда люди не держат дистанцию, не надевают маску и перчатки», - сказал Кличко.
ForUm

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