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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Соответствующий указ № 184 опубликован на сайте главы государства.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - говорится в тексте документа.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины был подготовлен проект решения по применению санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады рекомендовал принять постановление о продолжении блокировки российских социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
ForUm

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