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Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС, заявил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи в ходе видеовстречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД, министр проинформировал еврокомиссара о прогрессе евроинтеграционных реформ в Украине, принятии важных законодательных решений, в частности, закона о банковской деятельности.

«Еврокомиссар приветствовал это решение украинского парламента и добавил, что Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС. Как только Международный валютный фонд предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, ЕС будет готов к выделению второго транша четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро без проволочек», - говорится в сообщении.

Кулеба выразил благодарность за инициативу Еврокомиссии предоставить Украине 1,2 млрд евро специальной макрофинансовой помощи для стабилизации экономики в связи с пандемией.

Напомним, 5 мая послы стран-членов Европейского Союза одобрили предложение Еврокомиссии выделить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в преодолении экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 
ForUm

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