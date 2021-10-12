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Европейский Союз «начнет рушиться», если не оспорит постановление Конституционного трибунала  Польши о том, что национальное законодательство имеет приоритет перед европейскими законами.

Об этом заявила еврокомиссар Вера Юрова, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

«Если мы не будем придерживаться в ЕС принципа, согласно которому равные правила соблюдаются одинаково повсюду в Европе, вся Европа начнет рушиться. Вот почему нам придется отреагировать на эту новую главу, которую начал рисовать польский конституционный суд», - сказала Юрова во время визита в Чехию.

Накануне в Варшаве прошли масштабные протесты против потенциального выхода Польши из ЕС. Премьер Матеуш Моравецкий заверил, что ни о каком Polexit речь не идет.

Как известно, 7 октября Конституционный суд Польши признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране.

Суд вынес решение по заявлению премьера Матеуша Моравецкого. Впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под сомнение договоры ЕС в Конституционном суде.

В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения относительно верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза, и пообещали рассмотреть ответные шаги. Французский министр по европейским делам Клеман Бон назвал решение КC Польши «атакой на ЕС» и предупредил о риске выхода Польши из блока.
ForUm

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