Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоганнес Хан передал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману отчет об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2018 год, пишет Gazeta.ua.

Еврокомиссар видит прогресс в реформах децентрализации, здравоохранения, госуправления и образования, говорится в отчете Еврокомиссии.

"Все всегда критикуют сферы, где есть недостатки, и такие сферы есть. Но если речь идет об охране здоровья, децентрализации, реформе государственного управления, образования, то было достигнуто значительного прогресса", - заявил Хан.

Кроме того, в отчете также указывают на проведение реформ, которые еврокомиссар назвал особенно сложными: пенсионного обеспечения, охраны здоровья и образования. А реформы госуправления и децентрализации, по его словам, "продолжают стабильно внедряться".

В отчете Еврокомиссии подчеркнули, что подготовка к президентским и парламентским выборам не должна повлиять на процесс реформ.

"Существенно важно ... , чтобы украинская власть сохранила и усилила темп реформ, включая борьбу против коррупции, перед президентскими и парламентскими выборами", - говорится в отчете.

Отмечается, что в борьбе с коррупцией и судебной реформе Еврокомиссия тоже увидела прогресс, но считает его медленным.

Как сообщалось ранее, в ЕС считают, что можно создать международную комиссию для расследования преступлений против активистов, в частности, по расследованию убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам политики расширения и соседства Йоханнес Хан.