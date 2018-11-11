также в разделеПолитика
Климкин рассказал, что ждет Россию 61
Киев надежный партнер: Кличко пиарит город в Германии 18
Телеканал «Эспрессо»: В Украине очень много людей, поддерживающих повестку дня Медведчука 41
В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы 34
Порошенко уволил первого заместителя командующего Национальной гвардии 23
Гройсман: Реформа децентрализации объединяет Украину и остановить ее нельзя 26
В СБУ рассказали о «победителях» псевдовыборов в так называемых «ЛНР» и «ДНР» 63
«Оппоблок» созывает политсовет для оценки союза Бойко и Левочкина с партией Медведчука 43
«Вынужден работать дальше»: Луценко останется генпрокурором 109
АП: Порошенко не принял отставку Луценко 27
Дело Гриба: ГПУ составила подозрение российскому следователю 24
Андрей Лесик об объединении оппозиции: Благодаря Медведчуку все оппозиционные силы получили открытую платформу 103
Европейские правозащитные организации раскритиковали украинскую власть за давление на РАЗУМНУЮ СИЛУ 36
Рыжанов: Настоящий идеолог объединения оппозиции - это Медведчук 111
Медведчук рассказал о стратегических целях «Оппозиционной платформы — За жизнь» 67
Гройсман просит Раду расширить его полномочия 123
Медведчук: Мы создали объединение «Оппозиционная платформа – За жизнь» 41
Турчинов: Все организаторы «выборов» в ОРДЛО будут наказаны 69

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоганнес Хан передал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману отчет об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2018 год, пишет Gazeta.ua.

Еврокомиссар видит прогресс в реформах децентрализации, здравоохранения, госуправления и образования, говорится в отчете Еврокомиссии.

"Все всегда критикуют сферы, где есть недостатки, и такие сферы есть. Но если речь идет об охране здоровья, децентрализации, реформе государственного управления, образования, то было достигнуто значительного прогресса", - заявил Хан.

Кроме того, в отчете также указывают на проведение реформ, которые еврокомиссар назвал особенно сложными: пенсионного обеспечения, охраны здоровья и образования. А реформы госуправления и децентрализации, по его словам, "продолжают стабильно внедряться".

В отчете Еврокомиссии подчеркнули, что подготовка к президентским и парламентским выборам не должна повлиять на процесс реформ.

"Существенно важно ... , чтобы украинская власть сохранила и усилила темп реформ, включая борьбу против коррупции, перед президентскими и парламентскими выборами", - говорится в отчете.

Отмечается, что в борьбе с коррупцией и судебной реформе Еврокомиссия тоже увидела прогресс, но считает его медленным.

Как сообщалось ранее, в ЕС считают, что можно создать международную комиссию для расследования преступлений против активистов, в частности, по расследованию убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам политики расширения и соседства Йоханнес Хан.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги