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В Окружной административный суд Киева поступил иск народного депутата Украины Антона Полякова к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву.

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд признать противоправными действия Разумкова по ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва и нарушения положений Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№2571-д).

Среди других требований иска – признать противоправными действия Гетманцева по необеспечению соблюдения регламента ВР и закона «О комитетах Верховной Рады Украины» во время заседания Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 марта 2020 в части включения, рассмотрения и принятия решения по вопросу проектов вышеупомянутого закона, которые были внесены народными депутатами Александром Дубинский и Игорем Палицей.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, 13 мая Верховная Рада поддержала в целом так называемый «антиколомойський» законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности поступило более 16 тысяч правок.

Закон делает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращения несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.
ForUm

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