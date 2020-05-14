также в разделеПроисшествия
На Закарпатье рухнула стена недействующего кинотеатра: погиб человек 10
На Закарпатье со стрельбой и погоней задержали авто контрабандистов 10
На Донбассе во время занятий погибли двое военных 31
В Харькове неизвестные взорвали банкомат 17
В Украине число больных COVID-19 возросло до 16847 человек 46
В результате обстрела боевиков погиб 1 военный, еще 1 – ранен 23
На Тернопольщине умер мужчина, которого покусал рой пчел 14
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, ранен военный 15
Во Львове задержали мужчину, угрожавшего взорвать ресторан 15
Причины смерти украинских супругов на Бали до сих пор не установлены 31
В ВСУ коронавирусом болеют 45 человек 16
В Украине COVID-19 заболели 3114 медиков 13
В Украине зафиксировано 375 новых случаев COVID-19 25
Сутки в ООС: 6 обстрелов, потерь среди военных нет 12
В Нидерландах умерла украинка с судна «Regal Princess» 56
В Украине снизилось число случаев COVID-19 за сутки 45
ООС: Боевики совершили 15 обстрелов, ранены 4 военных 12
Главврач скорой помощи Ивано-Франковска умер от коронавируса 25

В Кривом Роге из 15 «самовольно выписанных» главным врачом больницы № 4 пациентов с COVID-19 двое умерли, заявили в пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации, сообщает Радио Свобода.

Как заявил председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык к, вина главврача не доказана, в ее действиях, по его словам, была логика.

«Думаю, слишком рано говорить о том, что есть вина главного врача. Надо все тщательно исследовать, есть моменты, с которыми наши врачи сталкиваются впервые. Отправляя людей без симптомов на самоизоляцию домой, она таким образом очевидно руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях», - заявил он.

Олийнык также рассказал, что этому предшествовало. «Произошло примерно то, что в других больницах мира, в частности в Италии. В терапевтическом отделении умерла женщина, которой уже после смерти был поставлен COVID-19. По цепи стали проявлять контактных с ней лиц. Выяснили, что произошел контакт между врачами и пациентами. Это, к сожалению, классическая ситуация для болезни, которая протекает без симптомов», - он.

Олийнык также сообщил, что в больнице протестуют всех медработников.

В приемной главного врача больницы Людмилы Миряновои подтвердили, что она временно отстранена от работы и «никаких комментариев не дает».

Напомним, 12 мая стало известно, что в Кривом Роге отстранили от работы главного больница 4-й городской больницы за «самовольную выписку» 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2959 грн.
16
Теги