В Кривом Роге из 15 «самовольно выписанных» главным врачом больницы № 4 пациентов с COVID-19 двое умерли, заявили в пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации, сообщает Радио Свобода.

Как заявил председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык к, вина главврача не доказана, в ее действиях, по его словам, была логика.

«Думаю, слишком рано говорить о том, что есть вина главного врача. Надо все тщательно исследовать, есть моменты, с которыми наши врачи сталкиваются впервые. Отправляя людей без симптомов на самоизоляцию домой, она таким образом очевидно руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях», - заявил он.

Олийнык также рассказал, что этому предшествовало. «Произошло примерно то, что в других больницах мира, в частности в Италии. В терапевтическом отделении умерла женщина, которой уже после смерти был поставлен COVID-19. По цепи стали проявлять контактных с ней лиц. Выяснили, что произошел контакт между врачами и пациентами. Это, к сожалению, классическая ситуация для болезни, которая протекает без симптомов», - он.

Олийнык также сообщил, что в больнице протестуют всех медработников.

В приемной главного врача больницы Людмилы Миряновои подтвердили, что она временно отстранена от работы и «никаких комментариев не дает».

Напомним, 12 мая стало известно, что в Кривом Роге отстранили от работы главного больница 4-й городской больницы за «самовольную выписку» 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.