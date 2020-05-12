Главврач 4-й горбольницы Кривого Рога за самовольную выписку пятнадцати пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 отстранен от занимаемой должности, сообщает управление прессы и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета.

«С 29 апреля 21 пациент и 6 медработников учреждения находились на самоизоляции в здании 4-й горбольницы, как контактные с больной женщиной. У них были взяты тесты и направлено на исследование. 6 мая 5 человек были переведены на лечение в инфекционную больницу, 1 человек – в 7-ю больницу, а остальные 15 –выписаны врачом на амбулаторное лечение, несмотря на то, что на тот момент руководством больницы уже были получены ПЦР-тесты с подтвержденным COVID-19», - говорится в сообщении.

Сама больница и медперсонал были обеспечена средствами индивидуальной защиты, было передано - 12050 масок, 31 респиратор повышенного класса защиты, 134 защитных костюма, перчаток - 4900 пар, 51 щиток, а также дезсредства и антисептики – в полном объеме, с созданием резерва.

«Главврач 4-й горбольницы за самовольную выписку пятнадцати пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 отстранен от занимаемой должности. Действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка в настоящее время туда переведена», - отметил начальник управления здравоохранения Константин Мурашко.

По состоянию на 12 мая в Кривом Роге подтвержденных ПЦР (активных) случаев коронавируса - 174; в тяжелом состоянии - 14; на ИВЛ - 0; выздоровели - 18; подозрений - 100; умерших всего - 6 (при том, кроме 1 случая - от обнаруженных ранее тяжелых и хронических заболеваний); изолированы – 1014 (65 – изолированы дополнительно, снято - 15); госпитализированы с пневмонией - 8 (проведен тест, результат отрицательный).