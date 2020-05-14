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Решение о возобновлении работы метрополитена в Украине будет рассматривать правительство после 25 мая. Об этом в эфире «UA:Украинское радио» заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, введение спецпропусков для метро, которые сейчас действуют в наземном транспорте, могут иметь негативные последствия для эпидемиологической ситуации, потому что они создают скопления людей перед турникетами у входа.

Ляшко отметил, что решение о принятии запрета работы общественного транспорта на время карантина - правильное. При этом он уточнил, что как врач он считает, что пока Украина полностью не преодолеет пандемию, лучше, чтобы все работало в ограниченном режиме". Но как член команды правительства Ляшко понимает, что важно восстанавливать и экономику страны.

«Лично я как главный государственный санитарный врач Украины не буду поддерживать введение спецпропусков для метро. Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопление людей перед турникетами у входа, там скопление людей может быть хуже, чем в самом вагоне», - пояснил Ляшко.

Кроме того, Ляшко уточнил, что в Киеве, Харькове и Днипре метро может возобновить свою работу не одновременно. «У нас есть три города - Киев, Харьков и Днипро, и я не могу гарантировать, что все они откроются в один момент. Мы примем решение, что с конкретного числа можно открывать метро, но это не означает, что все три откроем одновременно», - сказал Ляшко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству возобновить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме.

 
ForUm

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