У столиці змінили рух метро та автобусів після нічної атаки: які маршрути працюють

У ніч на 27 жовтня Росія двічі атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок ударів було пошкоджено Південний міст та наземну інфраструктуру метро. Через наслідки обстрілів змінена робота громадського транспорту. Червона лінія метро працює у звичайному режимі, тоді як на зеленій поїзди курсують лише між станціями «Сирець» і «Видубичі». Через перекриття Південного мосту місто посилило автобусні маршрути, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Як працює метро

На червоній лінії поїзди курсують між станціями «Академмістечко» та «Лісова». Усі станції відкриті для пасажирів.

На зеленій лінії рух організовано лише на ділянці між станціями «Сирець» і «Видубичі». Перегін від станції «Осокорки» до «Червоного хутора» тимчасово закритий.

Під час повітряної тривоги всі підземні станції метро продовжують працювати як укриття.

Які автобусні маршрути посилили

Через збільшення пасажиропотоку на червоній лінії на тимчасовому маршруті №1-М курсуватимуть 15 автобусів.

Також через перекриття Південного мосту автобуси №22 та №91 їздять через Дарницький міст.

На маршруті №22 додали чотири автобуси — тепер їх загалом 14. П’ять із них працюватимуть на скороченому маршруті між вулицею Тростянецькою та станцією метро «Либідська».

На маршруті №91 також додали чотири автобуси. Загалом на ньому працюватимуть сім машин.

У КМДА закликали пасажирів заздалегідь планувати поїздки та стежити за повідомленнями про зміни в роботі транспорту. Про відновлення звичного руху метро повідомлять додатково.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві нарешті встановлюють перше мобільне укриття біля зупинки громадського транспорту.