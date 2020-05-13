Правительство поддержало проект распоряжения МВД о возобновлении работы пункта пропуска «Шегини», сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.
«В связи с ослаблением карантинного режима пункт пропуска «Шегини» вернется к обычному режиму работы. Решение вступит в силу с момента его опубликования», - отметил министр Арсен Аваков.
Он добавил, что такое решение разгрузит автомобильные пункты пропуска.
Напомним, 6 мая на своем заседании правительство приняло решение, которым восстанавливается работа пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения «Рава-Русская» и для морского сообщения «Скадовский морской торговый порт».
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