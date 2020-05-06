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6 мая на своем заседании правительство приняло решение, которым восстанавливается работа пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения «Рава-Русская» и для морского сообщения «Скадовский морской торговый порт». Ранее они были временно закрыты в связи с пандемией, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Еще вчера вместе с вице-премьер-министром Алексеем Резниковым мы находились с общей рабочей поездкой в ​​Херсонской области, в ходе которой, в том числе, посетили Скадовский морской порт. Сегодня уже есть решение – и это решение единогласно. Пункты пропуска через границу для морского сообщения в Скадовском порту и для автомобильного сообщения «Рава-Русская» возобновляют свою работу», - прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

На сегодня Скадовский морской торговый порт является единственным украинским портом, который не работает для перевалки международных грузов в морском сообщении. Его восстановление крайне важно для увеличения грузопотока и обеспечения существующего спроса. «Технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины не предусматривают тесного контакта между людьми, поэтому целесообразно восстановить эту работу», - подчеркнул Криклий.

Восстановление работы пункта пропуска «Рава-Русская» позволит значительно уменьшить загруженность ныне работающих КПП «Ягодин» и «Краковец» для автомобильного сообщения с Республикой Польша. Кроме того, это будет способствовать минимизации большого скопления грузового транспорта на границе, что важно в условиях распространения COVID-19, а также обеспечит стабильное осуществление международной торговли как с Польшей, так и с ЕС в целом.
ForUm

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