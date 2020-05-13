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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что журналистов в ближайшее время не будут пускать в кулуары парламента и ложу прессы.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о том, чтобы и представители СМИ вместе с народными депутатами вернулась к работе в штатном режиме, потому что сегодня журналистов допускают только в кулуары 3-го этажа для участия в брифингах, сообщает УНИАН.

«Пока это невозможно. Это делать не будем, потому что мы возвращаемся к работе, но (доступ. – Ред.) посетителей, части аппарата и общий доступ для журналистов пока обеспечить не сможем», - отметил Разумков.

Он пояснил, что это связано с режимом «определённого карантина не только в зданиях на Грушевского, 5 (речь идет о здании ВР, где проходят пленарные заседания. – Ред.), но и в других зданиях, в которых работают сотрудники Аппарата ВРУ».

Спикер так и не ответил на вопрос, когда журналисты будут допущены в кулуары и в ложу прессы, только сказал, что это будет тогда, когда вся страна выйдет из карантина.

Как ранее сообщал ForUm, 13 мая Верховная Рада приняла постановление о возобновлении работы в обычном режиме в 18 мая.

 
ForUm

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