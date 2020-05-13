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В Украине с начала карантина официально зарегистрировано почти 200 тысяч новых безработных. Об это во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Премьер-министр сообщил, что из-за коронакризиса увеличилось количество безработных. По его словам, на сегодня официально зарегистрировано почти 200 тыс. таких граждан.

«Целью правительства сейчас является не только сохранение рабочих мест, но и создание новых. Минэкономики должно представить программу по созданию новых рабочих мест», - отметил премьер-министр.

Напомним, размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.

Правительство выделило 6 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

 
ForUm

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