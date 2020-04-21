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Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн, сообщает пресс-служба Государственного центра занятости.

Такое увеличение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 08.04.2020 №217, которое вступило в силу 18 апреля 2020.

Постановление применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Минимальный размер пособия по безработице повышен до 1000 гривен для:

- тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеет страховой стаж менее 6 месяцев или уволенные с последнего места работы по негативным факторам (например, прогул);

- молодые люли, которые закончили или прекратили обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и требующее содействия в трудоустройстве на первое рабочее место;

- внутренне перемещенные лица, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Всем безработным, вставшим на учет в период карантина и получающим помощь в минимальном размере (650 грн), помощь будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.

В период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости. Выплата пособия по безработице тоже назначается с первого дня регистрации.

Напомним, по данным Торгово-промышленной палаты Украины, количество безработных в Украине за 4 недели карантина выросло на 1-1,3 миллиона человек и составило около 2,5-2,8 миллиона человек.
ForUm

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