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На внеочередном заседании правительства было принято постановление «О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы», которым было выделено 6 млрд грн, а также утвержден порядок использования указанных средств, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Выделенные средства будут направлены на выплату:

- пособия по безработице – 1,277 млрд грн

- повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн;

- помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше 91 дня

выплата всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было раньше.

- пособия по частичной безработице – 4,723 млрд грн

- выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

«Принятое постановление, которым выделено 6 млрд грн, позволит решить две наши ключевые цели. Первая - это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предотвратить увольнения, сохранить рабочие места», - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Напомни, размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.
ForUm

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