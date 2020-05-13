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Правительство планирует возобновлять работу транспорта в Украине на третьем этапе ослабления карантинных мероприятий, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на часе вопросов к правительству в Верховной Раде. Об этом сообщает Укринформ.

«Только на третьем этапе мы сможем позволить себе вводить, при определенных правилах, при определенных соблюдениях санитарных, гигиенической, эпидемиологической дисциплины, возобновление работы пригородного транспорта, далее - городского, далее – метро. Сейчас это однозначно приведет к вспышке, которая вернет Украину назад к началу карантина», - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что работа метро и междугородных или пригородных перевозок будет способствовать быстрому распространению COVID-19 и не даст возможности локализовать вспышки болезни.

Напомним, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности была приостановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.

24 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая. Сейчас карантин продлен до 22 мая.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий также заявлял, что ведомство подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок и сейчас согласовывает их с Министерством здравоохранения.
ForUm

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