также в разделеСтолица
В Киеве недовольный ремонтом мужчина прострел мастеру ногу 15
Суд вынес приговор бывшему сумоисту за убийство байкера в Киеве 19
В Киеве – 1376 больных коронавирусом за сутки 9
Осень в Киеве выдалась одной из самых сухих за время наблюдений 9
Чиновника КГГА будут судить за $2 тысячи взятки 12
Киевсовет выделит дотации «Киевпастрансу» и «Киевскому метрополитену» 9
В Киеве 1418 новых случаев COVID-19 10
В центре Киева – более 4,5 тысячи силовиков 27
В Киеве разоблачили «ботоферму», распространявшую протестные настроения 19
В Киеве – 1592 новых больных коронавирусом 11
Центр Киева могут перекрыть из-за «госпереворота» 109
В Киеве работник автомойки разбил «Теслу» клиента 30
В Киеве – 1646 больных и 35 смертей за сутки от COVID-19 13
В Киеве взорвали банкомат, полиция проводит спецоперацию 13
55 млрд грн и 20 лет: в Киеве хотят построить Большое транспортное кольцо 50
Под Киевом разоблачили «фирму» по изготовлению фейковых COVID-сертификатов 15
Киевлянка победила на поэтическом конкурсе в Париже 28
В Киеве прощаются с экс-мэром Омельченко 30

Вечером в пятницу, 3 декабря, могут ограничить вход на несколько центральных станций киевского метро в связи с проведением футбольного матча на НСК «Олимпийский».

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«3.12 на НСК «Олимпийский» – матч «Шахтер» – «Львов» (начало в 17:00). Возможно ограничение на вход на станции «Олимпийская» перед началом игры, на станциях «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого», «Олимпийская» – после ее окончания», - говорится в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги