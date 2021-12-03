Вечером в пятницу, 3 декабря, могут ограничить вход на несколько центральных станций киевского метро в связи с проведением футбольного матча на НСК «Олимпийский».

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«3.12 на НСК «Олимпийский» – матч «Шахтер» – «Львов» (начало в 17:00). Возможно ограничение на вход на станции «Олимпийская» перед началом игры, на станциях «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого», «Олимпийская» – после ее окончания», - говорится в сообщении.