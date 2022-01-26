Мэр Киева Виталий Кличко заявил о «четком плане» действий у столичных властей на случай российского вторжения. Об этом он сказал в эфире «Утро» на телеканале «Настоящее время», созданном Радио Свобода с участием «Голоса Америки».

«В Киеве наработан четкий план, предоставлена ​​информация о бомбоубежищах, расположенных вблизи определенных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени «Ч» будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного нападения. В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммуникации – телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях», – рассказал Кличко.

Он выразил надежду, что такие защитные меры не понадобятся и что вторжения не будет.

«Мы все держим кулаки, надеемся, что этот вопрос будет решен на политическом уровне, надеемся на наших дипломатов и глубоко надеемся, что то, о чем говорят, о возможных военных действиях, это был бы ужасный сценарий. Поэтому надеемся, что будет найден путь ни в коем случае не дойти до такой экстремальной ситуации», – сказал столичный мэр.

С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности, в частности, не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.