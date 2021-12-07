В ночь с 7 на 8 декабря в связи с проведением на стадионе НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами «Шахтер» (Донецк) и «Шериф» (Тирасполь), работа метрополитена будет продлена на 1 час, сообщила пресс-служба предприятия.

Возможно ограничение (закрытие) на вход станции «Олимпийская» перед началом футбольного матча и после окончания игры станций «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.