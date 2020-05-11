Метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

По его словам, открытие украинских метрополитенов планируется на четвертом этапе ослабления карантина в Украине.

«Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это город Киев, Харьков и Днипро», - пояснил Ляшко.

Главный санврач отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.

«Если говорить о 5 не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать», - добавил он.

Кабмин приостановил работу метро с 17 марта.