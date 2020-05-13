Согласно анализу Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), из-за пандемии коронавируса только в этом году около четверти миллиарда людей на планете могут пострадать от голода.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-центр ВПП.

Согласно последним расчетам, четверть миллиарда жителей планеты уже в этом 2020 году могут столкнуться с сильным голодом из-за последствий COVID19.

«Сейчас ВПП ООН предварительно размещает трехмесячный запас продовольствия в наиболее уязвимых странах», - говорится в сообщении.

Ранее директор Программы Дэвид Бизли в интервью Guardian заявил, что нынешняя эпидемия коронавируса может привести к голоду «библейских масштабов».

По его словам, более 30 стран могут испытать массовый голод, а в 10 из этих стран уже более миллиона человек находятся на грани голода.

Бизли считает, что хрупкие системы здравоохранения многих стран не смогут справиться с ситуацией, а экономическая катастрофа, которая наступит после пандемии, приведет к огромной нагрузке на ресурсы.

«Это больше, чем просто пандемия – это эпидемия голода. Это гуманитарная и продовольственная катастрофа», - убежден он.