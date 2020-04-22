Человечество может столкнуться с голодом «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность.



Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (World Food Programme (WFP). - Ред.) ООН Дэвид Бизли, передает УНИАН.

По данным WFP, до конца 2020 года с острой нехваткой продовольствия в мире могут столкнуться 265 млн человек. Это цифра вдвое больше прошлогодней — из-за коронавируса на грани голода оказались 130 млн человек. По словам ведущего экономиста программы Арифа Хуссейна, режим самоизоляции и экономическая рецессия уже ударили по жителям голодающих стран.

Речь идет, прежде всего, о странах Африки, где живет половина голодающих. Еще 43 млн человек, сталкивающихся с голодом, проживают на Ближнем Востоке и в Азии. 18,5 млн — в странах Карибского бассейна и Латинской Америки.

У авторов доклада Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами (в нее входит WFP) опасение вызывает также ситуация на юго-востоке Украины.

Бизли назвал пандемию коронавируса «худшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны». По его словам, без помощи WFP «ежедневно от голода будут умирать 300 тыс. человек, и так на протяжении трех месяцев».

Бизли добавил, что эти цифры не учитывают последствия пандемии COVID-19. По одному из сценариев программы, голод распространится в 30 странах мира. В десяти из них уже сейчас около миллиона человек находятся на грани голодной смерти.



