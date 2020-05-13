Проект «Всеукраинская школа онлайн» может быть расширен на весь учебный год для всех учащихся с 1 по 11 классы.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Я считаю, что мы обязательно должны его продолжить. Должен быть сделан полноценный учебный год, с 1 по 11-й класс. Естественно, у нас будет больше времени на подготовку, чтобы сделать это не в авральном режиме, а более вдумчиво, с хорошей подготовкой», - ответил он на вопрос, какой будет судьба проекта «Всеукраинская школа онлайн».

При этом Костюк подчеркнул, что создать отдельный телеканал для проекта сложно, и материалы будут размещать в интернете, в частности на Youtube-канале Министерства образования и науки.

«Опять же, это полноценно не заменит школу, которую все будут посещать. Но польза этого проекта в другом. Во-первых, доступ к дополнительному учебному контенту. Например, кому-то не повезло с учителем истории. Ну, так случилось. Нет крутого преподавателя в определенной школе. Тогда ты можешь посмотреть курс истории онлайн. Либо – ты пропустил тему или чего-то недопонял. Тогда ты можешь открыть видео и наверстать», - заявил заместитель главы ОП.

Кроме того, он добавил, что этот проект полезен и для других учителей. По его мнению, они смотрят на коллег, черпают что-то новое в подходах и к изложению материала, могут совершенствоваться.

Как сообщал ForUm, 6 апреля в Украине стартовала «Всеукраинская школа онлайн» для учащихся 5-11 классов. Уроки транслируют с понедельника по пятницу на украинских телеканалах и ресурсах Министерства здравоохранения на YouTube. Из-за ряда ошибок учителей во время видеоуроков проект раскритиковали в соцсетях.

Президент Владимр Зеленский заявил, что «ошибиться – не страшно, страшно – за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот».

После ляпов видеоуроки в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» проходят двойную экспертизу.

В конце апреля «Всеукраинская школа онлайн» вместо урока с темой «Российская агрессия против Украины» показала урок с боксером Александром Усиком о научно-технологической революции.