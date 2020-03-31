Офис президента совместно с Министерством образования и науки, Комитетом Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, а также общественной союзом «Освитория» запускают проект «Всеукраинская школа онлайн». Он обеспечит доступ к дистанционному образованию для всех украинских школьников с 5-го по 11-й класс на время карантина, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Трансляция проекта стартует в понедельник, 6 апреля. В рамках проекта 40 педагогов из Киева фактически станут учителями для всей Украины. Сейчас ежедневно проходят съемки уроков по сбалансированной школьной программе, которую разработало МОН совместно с учителями.

Преподаются такие предметы: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия, биология.

Съемки учебного процесса происходят в Новопечерской школе Киева.

Кроме того, на съемках уроков присутствуют украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и другие. Они отвечают на вопросы, решают задачи и проводят опыты вместе с учителями.

Видеоуроки покажут украинские телевизионные каналы, которые по просьбе президента Владимира Зеленского охотно присоединились к этой важной социальной миссии.

Каждый класс закреплен за конкретными телевизионными каналами:

5-й класс - «Плюсплюс» и «112 Украина»;

6-й класс - ZOOM и NewsOne;

7-й класс - ZIK;

8-й класс - «Индиго» и УНИАН;

9-й класс - «Рада» и UA: Культура;

10-й класс - UA: Первый;

11-й класс - М1.

Трансляция уроков будет происходить ежедневно, с понедельника по пятницу. Начало в 10 утра. Старт трансляций – 6 апреля.

Также видеоуроки можно будет посмотреть ежедневно на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и на YouTube.

В ОП призвали родителей следить за расписанием уроков, поощрять детей к просмотру и приобщаться к познавательному контенту всей семьей.