Видеоуроки в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» проходят двойную экспертизу, заявили в пресс-службе Офиса президента.



«Во избежание ошибок уроки теперь проходят двойную экспертизу: 23 эксперта помогают учителям с подготовкой материала и присутствовать на съемках, еще 58 специалистов подключились к пост-продакшену», - говорится в сообщении.

Впоследствии записанный материал может дополняться, расширяться, углубляться и использоваться и в дальнейшем – даже после окончания карантинных мероприятий. Особенно это может пригодиться учителям и школьникам, которые живут в отдаленной местности и не всегда имеют доступ к качественным учебным материалам.

«Главной ценностью проекта стали более 40 украинских учителей, которые согласились преподавать уроки для всей страны. Офис Президента выражает искреннюю благодарность неравнодушным педагогам за их неутомимое стремление обучать будущее поколение украинского народа», - говорится в сообщении.

Большую роль в популярности онлайн-школы сыграло участие в уроках звезд шоу-бизнеса, известных спортсменов, телеведущих и общественных деятелей. В целом «Всеукраинскую школу онлайн» уже посетило около 170 звездных гостей. Они сделали проект более привлекательным для молодой аудитории, ведь дети могли почувствовать, что учатся в одном классе с выдающимися личностями.

Отдельную благодарность Офис президента выразил студии компании MOZGI GROUP под руководством автора и музыкального продюсера Алексея Потапенко (Потап), которая в кратчайшие сроки записала оригинальное музыкальное оформление ко всем урокам школьной программы.

Сейчас планируется, что уроки будут транслироваться по меньшей мере до завершения карантина.

Как сообщал ForUm, 6 апреля в Украине стартовала «Всеукраинская школа онлайн» для учащихся 5-11 классов. Уроки транслируют с понедельника по пятницу на украинских телеканалах и ресурсах Министерства здравоохранения на YouTube. Из-за ряда ошибок учителей во время видеоуроков проект раскритиковали в соцсетях.

Президент Владимр Зеленский заявил, что «ошибиться – не страшно, страшно – за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот».