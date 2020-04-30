«Всеукраинская школа онлайн» вместо урока с темой «Российская агрессия против Украины» показала урок с боксером Александром Усиком о научно-технологической революции.

В расписании для 11 класса на сайте Министерства образования и науки указано, что в рамках Всемирной истории будет изложена тема «Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война».

Впрочем, на официальном канале Министерства образования и науки в Ютуб вместо объявленного урока вышел другой - о научно-технологическую революцию, снятый с участием боксера Усика, сообщает Радио Свобода.

Агентство обратилось к лицам, ответственным за выпуск видео-уроков в рамках «Всеукраинской школы онлайн», с просьбой объяснить ситуацию. Там пообещали дать ответ, но пока редакция его не получила.

Как сообщал ForUm, 6 апреля в Украине стартовала «Всеукраинская школа онлайн» для учащихся 5-11 классов. Уроки транслируют с понедельника по пятницу на украинских телеканалах и ресурсах Министерства здравоохранения на YouTube. Из-за ряда ошибок учителей во время видеоуроков проект раскритиковали в соцсетях.

Президент Владимр Зеленский заявил, что «ошибиться – не страшно, страшно – за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот».

После ляпов видеоуроки в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» проходят двойную экспертизу.