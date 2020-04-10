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Президент Владимр Зеленский поблагодарил учителей из проекта «Всеукраинская школа онлайн».

«Вы – большие молодцы! Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников за доступ к знаниям», - сказал он в обращении к украинцам.

«Ошибиться – не страшно. Страшно – за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Страшно – это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей.

Я говорю это каждому хейтеру, который считал своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей», - сказал Зеленский.

Он отметил, что каждый день учителя выдают почти 15 часов учебного познавательного контента для наших детей.

«Их уроки имеют миллионы просмотров на телевидении и миллионы просмотров в Интернете. Они - Люди с большой буквы, которые работают не ради денег или славы, а по зову сердца. Хейтеры тоже работают по зову сердца. Только зов этого сердца - оскорбить, унизить, уничтожить. Но они – меньшинство. И я очень счастлив, что в нашей стране большинству людей не безразлично», - заявил он.

6 апреля в Украине стартовала «Всеукраинская школа онлайн» для учащихся 5-11 классов. Уроки транслируют с понедельника по пятницу на украинских телеканалах и ресурсах Министерства здравоохранения на YouTube. Из-за ряда ошибок учителей во время видеоуроков проект раскритиковали в соцсетях.
ForUm

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