Посольство РФ в Чехии обратилось в полицию с требованием предоставить защиту одному из своих дипломатов, имя которого назвали чешские СМИ в связи с ситуацией вокруг возможной подготовки отравления чешских политиков.

Об этом сообщает BBC.

«Посольство Российской Федерации в Праге попросило защиты правоохранителей для одного из своих дипломатов, которого чешские СМИ назвали на фоне обвинений в намерении отравить чешских политиков», - говорится в сообщении.

В дипведомстве заявили, что против их работника выдвинуты «ложные и необоснованные обвинения», и он получает угрозы.

Официально имя этого дипломата не называется, но чешские СМИ сообщают, что это 34-летний Андрей Кончаков, глава Российского центра науки и культуры в Праге.

Сам Кончаков сообщил чешскому сайту Seznam Zpravy, что в его чемодане были только «дезинфицирующие средства и сладости».

Ранее чешский еженедельник Respekt в конце апреля сообщил, что за три недели до этого в Прагу прибыл человек с российскими дипломатическими документами, в чемодане которого было ядовитое вещество рицин. Предполагалось, что оно может быть использовано против чешских политиков, причастных к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

В частности, под угрозой оказались Ондржей Колар - председатель 6 района Праги, в котором демонтировали памятник, глава пражского района Ржепорие Павел Новотны и мэр Праги Зденек Гржиб, администрация которого переименовала площадь перед посольством РФ в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Всем трем предоставлена ​​охрана.

Демонтаж памятника советскому маршалу в Праге вызвал острую реакцию в России и нападение на чешское посольство в Москве.

Мэра Праги и двух глав районов чешской столицы, среди них и Ондржея Колара, взяли под охрану из-за угрозы покушения на них. Последний обратился с открытым письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, требуя осудить Россию за вмешательство во внутренние дела государства-члена ЕС, а премьер Чехии предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела страны.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек предложил российской стороне обсудить в рамках соглашения о сотрудничестве проблемные вопросы отношений, в частности, спор по поводу снесенного в Праге памятника маршалу Коневу.