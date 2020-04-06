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Чешское посольство в Москве заявило о нападении группы лиц на его здание. По сообщениям, нападение совершила крайняя левая партия «Другая Россия». Ее представители забросали здание посольства дымовыми шашками и вывесили транспарант с надписью «Стоп фашизм». По предварительным данным, акцию устроили в ответ на демонтаж памятника Ивану Коневу в Праге, передает Радио Свобода.

В заявлении посольства Чехии в Москве говорится, что посольство «проводит и готово дальше проводить открытую дискуссию на различные темы, включая тему «остановки фашизма», однако возможных заинтересованных этой дискуссией просит, чтобы вспомогательные средства, такие как дымовые шашки, оставляли дома».

С заявлением выступило также чешское Министерство иностранных дел.

«Чешская республика протестует против нападений на территорию дипломатической миссии, которые принимающая страна должна охранять. Официальную ноту посольство Чехии в Москве направило сегодня российскому Министерству иностранных дел. Мы ожидаем, что российские органы проведут мероприятия, чтобы в дальнейшем подобные инциденты не повторялись», - говорится в заявлении чешского МИД.

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был демонтирован 3 апреля. Решение о демонтаже совет городского района Прага-6, где стоял монумент, принял в  прошлом году.
ForUm

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